Oltre 50 atleti raccontano lo stile Lotto a Wimbledon

Lotto torna protagonista sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon , il torneo più iconico e atteso del circuito tennistico internazionale, in programma dal 30 giugno al 13 luglio 2025. Un evento che da sempre rappresenta tradizione, eleganza e competizione ai massimi livelli, il palcoscenico ideale per esprimere i valori e lo stile distintivo di Lotto.

Con un heritage tennistico costruito in oltre cinquant’anni di storia al fianco di campioni e promesse del tennis mondiale, Lotto conferma il proprio impegno nel sostenere il talento e l’eccellenza sportiva. Anche in questa edizione, il brand scende in campo con una vasta rappresentanza di oltre 50 atleti, impegnati tra qualificazioni e main draw, in singolare e doppi, sia nelle competizioni maschili che femminili. Sull’erba londinese, protagonisti come Sebastian Ofner nel singolare maschile e Kamilla Rakhimova nel singolare femminile rappresentano perfettamente il connubio tra stile e performance tecnica.

Nel doppio spiccano nomi comee la coppia, tutti accompagnati dall’iconica losanga. Dal 5 luglio, anche il torneo junior si accende con la presenza di giovani atleti supportati da Lotto, un segno concreto dell’attenzione del brand verso le nuove generazioni e il futuro del tennis. Un mix perfetto di heritage italiano e innovazione si fonde con un’estetica raffinata, che rende Lotto non solo un alleato tecnico, ma anche un autentico trendsetter nel panorama dello sportswear internazionale.