Sinner-Martinez, terzo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Troppo Jannik Sinner per l’australiano Vukic. Se il match d’esordio contro Nardi era stato equilibrato almeno per i primi due set, in occasione del secondo turno non c’è stata storia fin dalle battute iniziali. Il tennista azzurro ha passeggiato contro l’avversario, liquidandolo con un netto 6-1 6-1 6-3 in appena un'ora e 40 minuti di gioco. Tutto lascia pensare che anche il prossimo incontro di Sinner sarà poco più di una formalità. Se la vedrà infatti contro lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 del ranking, bravo a battere prima Loffhagen e poi Navone - approfittando dell’eliminazione di Shapovalov - ed eguagliare il miglior risultato in carriera a Wimbledon. Il suo bilancio in carriera su erba però è eloquente: 6 vittorie a fronte di 12 sconfitte, di cui 8 consecutive (striscia interrotta proprio pochi giorni fa).