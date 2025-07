Wimbledon, Cabral in campo con il lutto per ricordare Diogo Jota

Francisco Cabral era stato uno dei primi giocatori ad accogliere con un sorriso l'iniziativa del torneo di Wimbledon, che ha permesso ai tennisti di infrangere la regola del bianco e scendere in campo con un fiocco nero per ricordare il calciatore Diogo Jota, tragicamente scomparso insieme al fratello in un incidente stradale in Spagna. Il doppista, anche lui portoghese, aveva dichiarato: "Per la prossima partita prenderò un fiocco. Diogo era una persona importante in tutto il mondo, non solo in Portogallo. Mando un grande abbraccio alla famiglia". La promessa è stata mantenuta perché in occasione del suo match di secondo turno di Wimbledon si è presentato in campo con il lutto sulla manica sinistra della sua maglietta. Un gesto piccolo ma significativo per omaggiare i suoi connazionali Diogo Jota e André Silva.