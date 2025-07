Sinner-Martinez, terzo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Martinez, data e orario del match

Nell’edizione delle costanti sorprese, Jannik Sinner ha liquidato Luca Nardi e Aleksandar Vukic lasciando per strada appena dodici giochi in due partite. Su un’erba dove i servizi spadroneggiano e aiutano anche giocatori meno completi, un avvio così netto non si vedeva dal 2004, quando Federer perse appena nove game contro la wild card Aleksae il qualificato Alejandro, avversari tutt’altro che irresistibili sui prati di. Quell’anno, lo svizzero cedette soltanto due set nella cavalcata al titolo: ai quarti contro Lleyton Hewitt e nel primo parziale della finale contro Andy. Tutto lascia pensare che anche il prossimo incontro di Sinner sarà poco più di una formalità. Se la vedrà infatti contro lo spagnolo, numero 52 del ranking, bravo a battere prima Loffhagen e poi Navone - approfittando dell’eliminazione di Shapovalov - ed eguagliare il miglior risultato in carriera a Wimbledon. Il suo bilancio in carriera su erba però è eloquente: 6 vittorie a fronte di 12 sconfitte, di cui 8 consecutive (striscia interrotta proprio pochi giorni fa).

L'incontro di terzo turno tra Jannik Sinner e Pedro Martinez è in programma sabato 5 luglio sul Centrale alle ore 14:30. Contro Vukic, il servizio del numero uno al mondo è cresciuto: 64% di prime in campo e 12 ace. Ma la differenza, come sempre, la fanno le sue doti innate in risposta. Gettando un occhio al futuro, agli ottavi Sinner troverebbe il vincente della contesa tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner. In una porzione di tabellone che ha perso Draper, Musetti e Paul, il pericolo più insidioso in ottica quarti si chiama Ben Shelton, oggi opposto a Fucsovics, avversario che dodici mesi fa Jannik superò agli ottavi in tre set piuttosto agevoli (6-2 6-4 7-6). Trascorsi incoraggianti, certo, ma che contano poco una volta varcate le porte del Centrale. Questo Wimbledon va affrontato un passo alla volta. Per fortuna, a Jannik viene naturale.