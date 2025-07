Sinner-Martinez in diretta a Wimbledon: terzo turno, segui la sfida LIVE

LONDRA (Regno Unito) - Dopo aver superato Nardi e Vukic senza tentennamenti, Jannik Sinner sfida Pedro Martinez nel terzo turno del torneo di Wimbledon. Sull'erba di Londra, il numero uno del mondo cerca il pass per gli ottavi di finale contro lo spagnolo, numero 52 del ranking Atp. C'è un solo precedente tra i due tennisti, vinto da Sinner in due set agli Internazionali d'Italia a Roma nel 2022. Segui live tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

13:25

Kyrgios fa un passo indietro su Sinner: "Meglio di Alcaraz, a Carlos piacciono troppo le donne"

Dopo le innumerevoli fracciatine il tennista australiano è tornato sui suoi passi esaltando il numero uno al mondo. LEGGI TUTTO

13:14

Wimbledon, Sinner-Martinez in tv e streaming

La 138ª edizione del torneo di Wimbledon, compreso il match tra il numero uno al mondo e lo spagnolo, è trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon.

13:04

Pioggia a Wimbledon

Programma fermo a Wimbledon in questo momento a causa della pioggia: tra tabellone maschile e femminile si stavano disputando 5 incontri. Sinner però giocherà sul campo centrale che, in caso di pioggia, ha una copertura che si può chiudere in 10 minuti.

12:59

Il precedente

Sinner e Martinez si sono affrontati una sola volta: era il 10 maggio 2022 e, al primo turno degli Internazionali d'Italia di Roma, il tennista altoatesino si impose con il punteggio di 6-4, 6-3 sulla terra rossa del Foro Italico, in un'ora e 24 minuti di match. All'epoca Sinner era numero 13 del mondo e lo spagnolo era numero 40.

12:45

Quando si gioca

Sinner e Martinez apriranno il programma del campo centrale di Wimbledon alle 14.30, ora italiana.

Londra