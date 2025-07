Cobolli, ottavi Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il cammino di Flavio Cobolli sui prati di Wimbledon sta andando oltre ogni aspettativa. Accreditato della ventiduesima testa di serie, il romano ha ottenuto due agevoli vittorie contro Zhukayev e Pinnington Jones, ma poi ha saputo ripetersi anche contro un avversario del calibro del ceco Jakub Mensik. Nonostante partisse sfavorito, Flavio ha dominato in lungo e in largo e ha impartito al rivale una lezione di tennis che si riflette nel punteggio di 6-2 6-4 6-2. Cobolli ha ora una bella chance di fare ancora strada perché sul suo cammino non troverà né Draper né Bublik, teste di serie più alte in quello spicchio di tabellone. Il suo prossimo avversario nel torneo di Wimbledon sarà il vincente dell’incontro tra il croato Marin Cilic e lo spagnolo Jaume Munar.