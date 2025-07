Sinner e la frecciatina al fratello che fa ridere tutti a Wimbledon: “Se andrò a vedere la F1 a Silverstone? Devo…”

Altro turno passato in scioltezza a Wimbledon per Jannik Sinner , che nelle dichiarazioni post-partita però non si esalta e solidarizza con il rivale di turno, Pedro Martinez. Poi, a chi gli chiedeve se si prenderà una pausa andando ad assistere alla Formula 1 di scena a Silverstone , il numero 1 del Mondo risponde scherzando sul fratello Mark.

Onore delle armi a Pedro Martinez

Come sempre correttissimo nei confronti dei rivali, Sinner 'ammorbidisce' la sua netta vittoria, rendendo comunque l'onore delle armi a Martinez: "Ovviamente sono molto felice, ma abbiamo visto tutti che Pedro aveva problemi alla spalla. Non riusciva a servire bene. Soprattutto su questa superficie, quando non servi bene, non è facile giocare. Massimo rispetto per lui per essere venuto qui a competere. Non è stato facile per lui. Dal mio lato ho cercato di rimanere solido da fondo campo. Abbiamo avuto alcuni scambi davvero belli".

"Silverstone? No, devo concentrarmi su Wimbledon..."

Congedandosi dai tifosi sugli spalti, Sinner risponde anche a chi gli chiedeva se assisterà alla gara di Formula 1 di scena a Silverstone, magari insieme al fratello Mark, che spesso lo 'trascura', scegliendo i Gp alle sue partite: "Ogni volta che entri nella seconda settimana di uno Slam è un’occasione molto speciale. Ancora più speciale qui a Wimbledon. Sono molto felice di essere nella seconda settimana. Cerchiamo di continuare così. Di spingere ancora. La prima settimana non poteva andare meglio. Vediamo cosa ci aspetta. Se andrò a Silverstone per il Gran Premio di Formula 1? No, non andrò a Silverstone, io devo concentrarmi su questo torneo".