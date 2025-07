Clamoroso a Wimbledon, perde un punto per colpa dell'orecchino: cosa è successo

Kasatkina perde il punto per colpa dell'orecchino: cosa è successo

Dopo aver vinto il primo set per 6-2, Samsonova si prende subito il primo game del secondo set, chiudendo però con un colpo 'strano'. La rivale Kasatkina, infatti, tiene il braccio alzato ma non cerca neanche di colpire la palla, lasciandola rimbalzare e regalando il punto all'avversaria. Il gesto ha sorpreso il pubblico e anche i telecronisti, facendo pensare inizialmente ad un possibile infortunio, motivo per il quale avrebbe rinunciato a colpire la palla. Dopo pochi secondi si è scoperta, però, la verità: l'orecchino destro si era impigliato sulla manica, non potendo dunque muovere il braccio per la risposta. Un momento curioso che ha catturato subito l'attenzione dei social.