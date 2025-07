Djokovic e il dolcissimo balletto con la figlia per le 100 vittorie a Wimbledon

Novak Djokovic, campione assoluto e papà speciale. Dopo aver conquistato la sua 100esima vittoria a Wimbledon battendo il connazionale Miomir Kecmanovic per 6-3, 6-0, 6-4, il sette volte campione ha festeggiato con un’esultanza particolare, agitando i pugni in più direzioni. Un gesto che, come ha rivelato in un’adorabile intervista in campo, è un omaggio ai suoi figli, Stefan e Tara, e a una loro “piccola tradizione” familiare.