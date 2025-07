Sinner, Sonego, Cobolli e la statistica mai vista prima a Wimbledon: momento storico per l'Italia

Il tennis italiano sta vivendo la sua epoca d'oro, le vittorie del 5 luglio di Sinner, Sonego e Cobolli hanno stabilito un nuovo record per la storia azzurra. Prima di questa edizione non era mai successo che a Wimbledon tre italiani raggiungessero gli ottavi di finale del torneo. Un risultato eccellente che gli azzurri potrebbero anche migliorare con la prossima fase in programma tra domenica 6 e lunedì 7 luglio.