Il segreto di Sonego è Sinner: "L'ho visto sulla terrazza e..."

LONDRA (INGHILTERRA) - Lorenzo Sonego non smette di stupire a Wimbledon . Dopo aver eliminato il portoghese Faria e il georgiano Basilashvili nei primi due turni, il tennista piemontese ha esaltato i numerosi fan accorsi a Church Road superando in cinque set lo statunitense Nakashima dopo un match epico, durato cinque ore . Il classe 1995 si è dunque assicurato la qualificazione agli ottavi di finale sui campi di Chruch Road , eguagliando il risultato raggiunto nel 2021. Un momento d'oro per Lorenzo che ha festeggiato così il passaggio del turno: "Mi sto divertendo e mi sto godendo il campo. Non soffro il fatto di stare 4 o 5 ore in campo", ha ammesso Lorenzo ai microfoni di Eurosport. "Alla fine mi sembrava di avere più benzina di lui, l'ho percepito. E questo mi ha caricato tanto. Sentivo di averne più di lui, lui era più in difficoltà. È stato il suo unico calo perché comunque ha giocato una partita incredibile".

Sonego: "Shelton agli ottavi? Non sono ancora riuscito a batterlo..."

Tra Lorenzo Sonego e una storica qualificazione ai quarti di finale dello Slam londinese c'è un altro ostacolo statunitense, Ben Shelton, decima testa di serie del tabellone: "Mi aspetto un'altra partita difficile. La terza volta in tre Slam quest'anno (Ben si è imposto in cinque set al Roland Garros e in quattro agli Australian Open, ndr). Non sono ancora riuscito a batterlo. Può giocare bene sull'erba, su tutte le superfici. Gran servitore. Servirà qualcosa di speciale. Ora però devo recuperare le energie. Da domani penseremo a come metterlo in difficoltà più delle altre due volte in Australia e a Parigi".

Sonego: "Ho visto Sinner sulla terrazza, la sua presenza mi ha caricato"

Il 30enne torinese fa i complimenti ai colleghi azzurri ancora in corsa ai Championships e incoraggia chi ha salutato anzitempo i campi in erba dell'All England Tennis Club: "Sono contento che per gli italiani stia andando molto bene, mi spiace per Musetti e Berrettini che giocano molto bene su questa superficie e purtroppo non sono riusciti ad andare avanti. Flavio Cobolli ha fatto una grandissima partita, l'ho seguito fin quando non sono entrato in campo e l'ho incontrato dopo". Poi Sonego svela un retroscena sul numero uno al mondo: "Durante la mia partita invece ho visto Jannik Sinner in terrazza che seguiva il mio match e quello mi ha caricato tanto. Speriamo di andare tutti ancora avanti".