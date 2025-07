Wimbledon, la 'ricetta segreta' di Swiatek lascia basito il pubblico del Centrale

Strawberry Fields Forever, la canzone dei Beatles è un inno per gli inglesi, che da anni, come sempre fedeli alla tradizione, consumano fragole a tonnellate nelle settimane del torneo di Wimbledon . Ma Iga Swiatek , ex numero 1 del mondo, attualmente ottava nel Ranking Wta , è riuscita nell'impresa di lasciare interdetti i tifosi britannici presenti sugli spalti del campo Centrale, ponendo il loro frutto preferito sotto una nuova, 'intollerabile', prospettiva.

Avreste mai pensato alla pasta con le fragole?

Si chiamano makaron z truskawkami, letteralmente pasta con le fragole, e sono la 'ricetta segreta' di Iga Swiatek per recuperare dopo una partita di tennis. La vincitrice di cinque titoli Slam, dopo il successo in due set sulla statunitense Danielle Collins, che l'ha proiettata agli ottavi del toreo londinese, ha così svelato la sua dieta nelle canoniche interviste post-partita: "Da quando sono piccola mangio la pasta con le fragole e lo yogurt, dovreste provarla, è buonissima". Si tratta in effetti di un piatto tipico della cucina polacca, preparato versando una salsa di fragole e panna sulla pasta già cotta, da consumare tanto come pranzo, che come dessert. Spesso servito nelle mense scolastiche.