Rublev, il gesto di sconforto durante il match con Alcaraz dice tutto: si gira verso gli spalti e...

Rublev esalta Alcaraz a Wimbledon

Rublev, visibilmente sbalordito, ha fissato l’avversario con un misto di incredulità e rassegnazione. Poi, una volta seduto in panchina, si è girato verso il suo angolo e ha fatto un gesto eloquente: con le dita ha formato uno zero, come a dire al suo team e e anche a lui stesso, “con uno così, ho zero chance di vincere”. Un gesto di sconforto, tra l'altro fatto mentre mangiava una banana, che riassume tutta la frustrazione di trovarsi di fronte ad un fenomeno totale come Alcaraz.