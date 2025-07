Flavia Pennetta svela la previsione di Fognini su Alcaraz: "Non ci sono dubbi, secondo me…" 

Prima della super sfida tra Alcaraz e Rublev, lo studio di Sky Tennis ha visto protagonista Flavia Pennetta , che ha rivelato in tv un retroscena curioso. Parlando a casa ha detto che il marito Fabio Fognini ha pronosticato una vittoria netta di Alcaraz , con Rublev capace al massimo di strappare un set, sempre se avesse giocato al suo meglio. E il campo, come spesso accade, ha dato ragione a Fognini, che in questa edizione di Wimbledon ha dato molto fastidio allo spagnolo , tanto da portare la contesa al quinto set contro ogni pronostico della vigilia.

Pennetta e il commento finale su Alcaraz

A fine match Flavia Pennetta è tornata a commentare in studio con un sorriso soddisfatto: “Sì, Fabio l’aveva previsto, ma non era facile. Rublev ha giocato bene, partendo molto forte ma quando Alcaraz decide di fare Alcaraz non ce n’è per nessuno...”.