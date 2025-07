Cobolli si allena con Sinner, la gag finale finisce su Tik Tok: "Stavo a..."

In un mondo di gente che si prende decisamente troppo sul serio c'è Flavio Cobolli. E meno male. L'azzurro è impegnato oggi a Wimbledon contro Cilic, a mezzogiorno, e ieri si è allenato con un nome decisamente importante: Jannik Sinner, anche lui atteso oggi in campo contro Dimitrov. Un allenamento intenso, dice chi lo ha visto, in cui i due azzurri non si sono risparmiati. Sinner, d'altronde, è noto anche per questo: si allena come gioca, cerca sempre di alzare asticella e ritmo e allenarsi con lui è complicato. Cobolli lo sa bene, adesso, tanto che ieri alla fine della seduta ha scherzato: "Meno male che è finita, stavo a morì". Tutti hanno riso, compreso Sinner, e il video è finito su Tik Tok diventando immediatamente virale.