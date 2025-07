Roddick esalta Sinner: c'è un aspetto che l'ha lasciato a bocca aperta

Roddick su Sinner: "È diverso da qualsiasi essere umano"

Presente nel Royal Box durante la sfida tra Sinner e Martinez, Roddick ha parlato così dell'italiano: "L'ho visto in grande forma e credo non abbia ancora raggiunto il massimo del suo potenziale". Ma l'aspetto che più di tutti ha colpito l'ex tennista riguarda il suono dell'impatto tra la palla e la racchetta quando a colpire e Jannik Sinner: "Non ho mai sentito una cosa simile. Il suono che fa lui è diverso da quello di qualsiasi altro essere umano sulla Terra, è come un elastico umano. Ogni volta che colpisce la palla si sente come un'esplosione, io un suono così riuscivo a riprodurlo solo con il servizio - ha proseguito Roddick -. È pazzesco, si tratta di un colpo secco che rende ogni suo tiro pesante. Non so se in questo momento ci sia qualcuno capace di attaccarlo".