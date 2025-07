Shelton si lamenta di Sonego con l'arbitro: "Tienilo d'occhio..."

LONDRA - Spettacolo e tensione sul Campo 1 di Wimbledon per la sfida tra Sonego e Shelton agli ottavi di finale. I due tennisti stanno regalando grandi colpi in un match molto equilibrato. In palio un posto ai quarti di finale, con tanta tensione tra i due sfidanti che è sfociata anche in qualche " attacco " alle strategie usate.

Shelton nervoso contro Sonego: cosa è successo

Dopo aver ceduto il secondo set per 6-1, Sonego ha deciso di usufruire di un toilet break. Una scelta completamente regolare quella dell'azzurro, ma che non è piaciuta a Shelton, che si è subito lamentato con il giudice di sedia Alison Hughes. "Tienilo d'occhio", la frase catturata dalle telecamere e detta dall'americano, infastidito dal ritardo di Sonego nel rientrare in campo e che si era già innervosito per i turni di battuta definiti troppo lenti: "Non importa cosa succederà, aspetterà sempre l'ultimo secondo possibile per servire", le parole di Shelton.