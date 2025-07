Sinner aggiorna tutti sulle sue condizioni dopo l’infortunio: “Un po’ di preoccupazione c’è…”

Passare il turno in virtù del ritiro dell'avversario non è mai piacevole, tantomeno se si tratta di un amico come Grigor Dimitrov, che peraltro conduceva 2 set a 0 e fino a quel momento stava meritando. Il tennis però è anche questo e Jannik Sinner non ha colpe, perciò giustamente l'azzurro pensa già ai quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton, ovviamente dopo aver mandato un in bocca al lupo al bulgaro. Intervenuto in conferenza stampa, al numero uno al mondo è stato chiesto delle sue condizioni fisiche e in particolare del fastidio al gomito. Proprio in occasione del primo game della partita, infatti, era scivolato e aveva sbattuto per terra con il gomito, tanto da dover richiedere più avanti l'intervento del fisioterapista e prendere un paio di antidolorifici. La sua presenza nell'impegno contro Shelton non sembra essere a rischio, ma a fare chiarezza sulla vicenda è stato Sinner stesso, predicando calma.