Wimbledon, Djokovic esalta Cobolli: "Flavio è un combattente". Poi svela un retroscena

LONDRA (INGHILTERRA) - Novak Djokovic contro Flavio Cobolli : la sfida tra il fuoriclasse serbo e il talento azzurro vale la semifinale nel torneo di Wimbledon . Il match, in programma domani (mercoledì 9 luglio) e valevole per i quarti di finale dei Championship , promette spettacolo: il tennista romano è reduce dalla grande prova contro Marin Cilic , Nole ha invece battuto in rimonta Alex De Minaur . Proprio al termine dell'esaltante match con l'australiano, il campione serbo ha speso parole al miele per Flavio rivelando anche un retroscena inedito .

Djokovic esalta Cobolli: "Flavio è un combattente, dopo la partita ci siamo abbracciati"

Raggiante dopo la vittoria sul Centrale con De Minaur, Djokovic si è presentato in conferenza stampa per analizzare il match e non solo: "Cosa posso dire? Siamo ai quarti di finale", sottolinea l'asso di Belgrado che mette subito in risalto gli errori commessi nel duello con l'australiano: "Devo assolutamente lavorare sul mio gioco e iniziare i quarti meglio rispetto al match di oggi. Non sono molto soddisfatto della mia prestazione, soprattutto nel primo set. Devo migliorare per avere la possibilità di andare avanti".

Nole si concentra poi sul suo prossimo avversario sui campi di Church Road: "Cobolli un giocatore di grande talento. Uno dei giovani emergenti. È uno di quei ragazzi che probabilmente vedremo sempre più spesso in futuro. Devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dai risultati che ha raggiunto sull'erba, perché non mi sembra uno specialista. Ha raggiunto i quarti di finale battendo specialisti della superficie che servono bene come Marin Cilic. Merita molti complimenti. È un grande combattente". Djokovic svela poi un retroscena: "Con Flavio andiamo molto d'accordo e ci alleniamo insieme ogni volta che possiamo. Ci siamo abbracciati dopo la partita. Ci siamo visti anche in terrazza e che vinca il migliore".