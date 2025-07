Incredibile a Wimbledon: stende il compagno con il servizio e lo obbliga a ritirarsi

Cosa dice il regolamento e la reazione di Arcila

La scelta del medico di concludere anticipatamente l'incontro è stata presa in seguito a dei controlli che hanno confermato l'impossibilità per Arcila di proseguire la partita a causa dell'infortunio. Questa scelta può essere presa in maniera totalmente autonoma dal medico, anche contro la volontà del giocatore stesso. In questo caso Arcila è apparso visibilmente scosso dopo la fine della partita, il colombiano prima ha parlato con gli avversari a rete e poi, rivolto verso il pubblico, ha fatto un gesto di disapprovazione. Al termine della decisione il tennista di 18 anni ha pianto abbracciando il compagno di squadra.