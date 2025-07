Siegemund avanti con Sabalenka scompare sotto l'asciugamano: cosa stava facendo

Il rituale di Siegemund

Probabilmente Laura Siegemund stava cercando il modo migliore per isolarsi e mantenere la concentrazione sulla sfida in attesa del rientro dell'avversaria. Non è inusuale per i tennisti utilizzare la meditazione per migliorare il proprio rendimento sul campo. In questo caso la tedesca ha evidentemente tentato di rimanere da sola con sé stessa. Allo stesso modo si spiega l'azione di portare le mani sotto l'asciugamano, utilizzate con molta probabilità per tappare le orecchie e cancellare tutti i suoni del centrale di Wimbledon.