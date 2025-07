Alcaraz diretta Wimbledon: segui i quarti contro Norrie. Tennis oggi LIVE

E ora tocca a Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo sfida l’idolo di casa, Cameron Norrie, sul prato verde di Wimbledon. Match affascinante e per niente facile per Alcaraz: arriva da una sfida sofferta contro Rublev. Norrie, dalla sua parte, vanta una semifinale qui centrata nel 2022. Sta giocando un bel tennis e non ha nulla da perdere. Tutti gli aggiornamenti.