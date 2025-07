Fritz spavaldo su Sinner e Alcaraz: "Sull'erba nessuno può fare molto contro di me..."

LONDRA (REGNO UNITO) - Dopo aver raggiunto la sua prima semifinale in carriera a Wimbledon è lecito sognare per Taylor Fritz , che sull'erba in questa stagione ha già trionfato negli Atp 250 di Stoccarda e Eastbourne. E dopo aver superato il russo Karen Khachanov (n.20 Atp) in quattro set nei quarti, il 27enne statunitense (n.5 Atp) ora guarda senza paura alla prossima sfida contro Carlos Alcaraz , numero 2 del mondo che dello Slam londinese ha vinto le ultime due edizioni.

Wimbledon, Fritz spavaldo su Sinner e Alcaraz

"L'erba è una superficie che uniforma molto le cose e sulla quale, rispetto ad esempio al Roland Garros, penso di essere più vicino ai migliori come Alcaraz, Sinner e Djokovic. So che se gioco come ho fatto nei primi due set contro Kachanov nessuno può fare troppo contro di me” ha detto Fritz in conferenza stampa dopo il successo nei quarti. E tra i segreti del suo 'magic moment' cè anche la sua fidanzata, Morgan Riddle. "Il mio miglioramento come tennista da quando sono con lei è molto evidente - ha spiegato lo statunitense -. Mi ha aiutato molto, è fondamentale per me per rimanere concentrato e lei mi motiva a fare le cose giuste in ogni momento, a rimanere in salute. Avere qualcuno che ti spinge nella giusta direzione è fantastico”.