La frase di Ljubicic che carica Cobolli: “Djokovic in difficoltà, Flavio dovrà puntare su una cosa”

Flavio Cobolli si appresta a vivere una delle partite più importanti della sua carriera. Il tennista romano farà il suo esordio sul Centre Court di Wimbledon per disputare il suo primo quarto di finale Slam contro l'idolo di sempre, Novak Djokovic . La sfida, in programma come secondo match al termine della sfida tra Mirra Andreeva e Belinda Bencic , sembra essere poco aperta a colpi di scena ma attenzione alle qualità di Cobolli, che durante l'edizione 2025 dei Championships ha dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti: dello stesso avviso anche Ivan Ljubicic.

Ljubicic lancia Cobolli nella sfida con Djokovic

"Flavio ha delle chance di passare il turno - ha detto l'ex tennista, oggi opinionista di Sky Sport -. Onestamente ho visto Nole in grande difficoltà nel suo ultimo match dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista mentale. È una partita che sicuramente lascerà il segno ovviamente da qua a vedere Nole in difficoltà anche domani (soprattutto dal punto di vista fisico) ce ne passa, però Flavio è un giocatore fisicamente prontissimo, molto forte e giustamente proverà a dare battaglia e vedere come andrà. Flavio giocherà con coraggio e se ci saranno le occasioni di andare a prendersi il match per me sicuramente ci proverà. Se devo scegliere un’eventuale sorpresa per me un giocatore giovane come Cobolli può fare qualcosa di speciale molto di più di quanto potrà fare Fritz contro Alcaraz. Detto questo ovviamente né Fritz e né Cobolli partiranno da favoriti".