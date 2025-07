Sinner si allena con il tutore al gomito: test decisivo a Wimbledon con Vasamì

Sale l'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, che ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, che avanti due set contro il numero uno al mondo è stato csotretto al forfait a causa di un problema al pettorale destro. Regna però l'incertezza anche sulle condizioni dell'azzurro, che nel primo game di quella partita è scivolato sbattendo il gomito destro. Nella giornata di ieri Sinner si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha escluso fratture o traumi. Jannik ha poi annullato l’allenamento previsto alle 17 italiane ad Aorangi Park per lavorare una ventina di minuti sui campi al coperto, come confermato dal coach Darren Cahill. A poche ore dalla sfida che lo vedrà impegnato contro Ben Shelton, Sinner è tornato in campo per testare la tenuta del gomito.