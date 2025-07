Fognini in tribuna a vedere Djokovic-Cobolli dopo l'annuncio del ritiro

"Cobolli? Mi piacerebbe parlare con lui prima della partita, ma deve sapere che è qui per giocarsela. Questo è uno dei match più importanti della sua carriera. Spero che si diverta e la partita gli dia la possibilità di dare il meglio". Aveva detto Fognini durante la conferenza stampa del ritiro, durante la quale aveva dato così l'addio al tennis: "Gli ultimi anni della carriera sono stati difficili, è arrivato il momento di essere onesto con me stesso. Dopo la partita con Alcaraz non voglio tornare indietro. Ho avuto dei cali nel ranking. Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale. Questo giorno, però, sapevo che sarebbe arrivato".