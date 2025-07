Cobolli, il punto contro Djokovic è spettacolare: anche Nole lo applaude in campo

È un grande Flavio Cobolli quello che sta disputando il suo primo quarto di finale Slam in carriera sul Centre Court di Wimbledon contro l'idolo di sempre, Novak Djokovic. Il tennista romano ha recuperato un break di svantaggio nel primo set rimontando dal 3-5 e annullando anche un set point nel game successivo per agganciare il serbo sul 5-5 prima di approdare al tie-break. Sotto gli occhi di Fabio Fognini e Edoardo Bove, presenti in tribuna, Cobolli ha poi conquistato il primo set vincendo il tie-break per 8 punti a 6.