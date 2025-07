Djokovic, il bellissimo gesto verso Cobolli a rete dopo la vittoria a Wimbledon: le telecamere pizzicano la frase detta a Flavio 

Si ferma nei quarti di finale la splendida avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il tennista romano, che mai si era spinto così in avanti in un torneo del Grande Slam, ha onorato il suo esordio sul Centre Court dell'All England Club mettendo in scena una prestazione di altissimo livello contro Novak Djokovic, al quale si è arreso con il punteggio di 6-7(6) 6-2 7-5 6-4 in poco più di tre ore di gioco. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, Flavio ha accusato un passaggio a vuoto nel secondo e poi ha provato a rimanere attaccato nel risultato al sette volte vincitore ai Championships, che venerdì contro Jannik Sinner giocherà la sua quattordicesima finale in carriera a Wimbledon.