L'omaggio di Sinner a Fognini dopo il ritiro: "Carriera incredibile, ti auguro..."

Sinner omaggia Fognini dopo il ritiro

Dopo la vittoria/sconfitta, come l'ha definita lui, contro Carlos Alcaraz al primo turno di Wimbledon, Fognini ha deciso di dire basta. "È il miglior modo per dire addio" - ha spiegato confrmando quella che era stata la sensazione di qualche giorno fa, ovvero di voler smettere dopo una prestazione di altissimo livello. Dopo la notizia è arrivato per l'ex numero 9 del mondo anche l'omaggio di Sinner, che sui social ha pubblicato una foto della loro sfida a Roma di qualche anno fa con la frase: "Carriera incredibile Fabio. Ti auguro il meglio per questo nuovo capitolo!".