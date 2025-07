Malore sugli spalti a Wimbledon, Sabalenka corre in soccorso di una spettatrice: il pubblico reagisce così

Il sole batte forte su Londra, tanto forte da causare anche delle difficoltà al pubblico di Wimbledon . Ne sa qualcosa Aryna Sabalenka che durante la semifinale di Wimbledon contro Amanda Anisimova è accorsa in aiuto di uno spettatrice colpita dal caldo.

Cosa è successo

Dopo poco più di 20 minuti di partita, la sfida tra Sabalenka e Anisimova è stata interrotta per un malore tra il pubblico. Una donna, seduta in una delle file centrali vicine al campo, ha infatti avuto un mancamento a causa del troppo sole. Tra le prime persone a correre in soccorso della spettatrice c'è stata anche la numero uno del ranking Wta che, sotto gli applausi del pubblico, è andata prontamente al suo posto a recuperare acqua e ghiaccio da offrire alla donna. Dopo qualche minuto, e dopo che essersi assicurato che la spettatrice si fosse ripresa, il giudice di sedia ha permesso alla sfida di ricominciare.