Wimbledon, la finale sarà trasmessa in chiaro: data, orario e dove vederla in tv

LONDRA (REGNO UNITO) - Mentre sale l'attesa per le semifinali di Wimbledon , che vedranno il numero uno del mondo Jannik Sinner sfidare Nole Djokovic e il numero 2 (e campione in carica) Carlos Alcaraz affrontare Taylor Fritz , è stata annunciata una novità che farà di certo piacere ai tantissimi tifosi e appassionati che in questi giorni stanno seguendo in esclusiva su Sky e in streaming su Now lo Slam londinese.

Wimbledon, finale trasmessa anche in chiaro: data, orario e dove vederla in tv

La finale maschile del torneo sarà infatti trasmessa in diretta anche in chiaro su TV8, mentre Sky ha intanto anche annunciato che i suoi abbonati potranno godersi lo spettacolo di Wimbledon in esclusiva fino al 2030. Sinner, Alcaraz, Fritz, Djokovic: saranno loro a contendersi la corona della 138esima edizione del 'The Championships', con il match conclusivo (in programma domenica 13 luglio, ore 17 italiane) che potrà dunque essere seguito in diretta tv anche su 'TV8' oltre che su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su SkyGo e NOW. Pre partita dalle 16 con Sky Tennis Show affidato a Eleonora Cottarelli insieme ai talent e ai giornalisti di Sky Sport, che accompagneranno gli spettatori verso la finale con le loro analisi e i collegamenti da Londra, con ampio postpartita e cerimonia di premiazione. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.