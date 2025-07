Il curioso allenamento di Sinner prima di Djokovic: corre a piedi nudi sull'erba, ecco a cosa serve

Grazie alla prestazione finora più convincente di questa sua permanenza a Wimbledon, Jannik Sinner ha conquistato l'accesso in semifinale battendo Ben Shelton con il punteggio di 7-6(2) 6-4 6-4. Nonostante i dubbi sulle condizioni del gomito e un allenamento saltato, il numero uno al mondo ha messo in mostra un tennis di altissimo livello riuscendo a guadagnare la sfida con Novak Djokovic, che dopo la vittoria in quattro set su Flavio Cobolli ha raggiunto la sua quattordicesima semifinale ai Championships. Il match è in programma domani, venerdì 11 luglio, come secondo match sul Centre Court al termine della partita tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.