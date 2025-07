Mistero Djokovic a Wimbledon: perché ha saltato l'allenamento prima della semifinale con Sinner

Le condizioni di Djokovic

Il numero 6 del ranking Atp ha concluso stremato la sfida valida per i quarti di finale contro Flavio Cobolli. Uno scambio in particolare ha fatto allarmare il pubblico di Wimbledon, moglie compresa. Poco prima che la sfida terminasse, Nole è stato preso in controtempo da Cobolli e, nel tentativo di recuperare una posizione vantaggiosa, si è reso protagonista di una preoccupante scivolata sul prato dell'All England Club. Una brutta caduta che Djokovic ha commentato così: "Sull'erba può succedere uno scivolone, sono caduto più volte su questa superficie nel corso della mia carriera, ma il corpo non reagisce sempre allo stesso modo. Spero che non sia troppo grave e che il giorno della semifinale sarò in grado di giocare al meglio e senza dolore". Dichiarazioni in linea con la scelta dell'ex numero uno, probabilmente rimasto a riposo precauzionale in vista della partita contro Sinner.