Speedy Sinner, la velocità del N.1 per dare l'assalto al cielo di Wimbledon

Djokovic ha vinto 7 volte il torneo, ha disputato le ultime 6 finali, è arrivato 14 volte in semifinale. Ma si ritrova di fronte Jannik formato marziano. Come ha detto Shelton, " tira così forte sia di dritto sia di rovescio e poi serve come serve lui: è davvero difficile opporsi”