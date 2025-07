Kate Middleton a Wimbledon indossa ogni anno lo stesso accessorio dal significato speciale

Da quando è entrata nella royal family Kate Middleton non si è persa un torneo di Wimbledon. In realtà la Principessa del Galles era solita assistere al Grande Slam anche quando era una commoner: la sua passione per il tennis, condivisa con il padre Michael, risale all'infanzia. Nel 2016 Kate è diventata, su ordine della defunta Regina Elisabetta, patrona di Wimbledon e ogni volta che ha premiato i vari campioni si è sempre contraddistinta per i suoi look glamour. Ma nel corso degli anni un elemento è rimasto costante nei suoi look: una particolare spilla a quadri.