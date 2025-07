Sinner contro Djokovic: il pronostico di Federer... ma la moglie non è d'accordo

L'attesa semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic si prospetta apertissima. Il faccia a faccia tra l'attuale numero uno del mondo e uno dei migliori tennisti della storia è una di quelle partite difficili, quasi impossibili da pronosticare. Anche Roger Federer si è cimentato in una previsione del match indicando, senza troppa convinzione, Djokovic come favorito.

La scelta di Federer e della moglie Mirka

Dopo il ritiro annunciato tre anni fa, Roger Federer ha continuato a giocare a tennis per divertimento e, proprio durante uno di questi momenti, è stato intercettato da un tifoso che ha accostato con la macchina per chiedergli un pronostico sulla semifinale tra Sinner e Djokovic. Lo svizzero, dopo una rapida riflessione, ha risposto: "Penso Djokovic". Una scelta non particolarmente convinta e per nulla condivisa dalla moglie che invece ha scelto Jannik.

Intanto Djokovic si dedica al giardinaggio

Djokovic è un tennista navigato, indubbiamente il più esperto tra quelli attualmente nel circuito e, dopo tanti successi, sembra non soffrire la pressione prima di una sfida importante come la semifinale di Wimbledon. Prima della sfida contro Sinner il serbo ha infatti pubblicato un video in cui taglia il prato di casa mentre canticchia una canzone popolare. Una preparazione molto serena per Nole, che in carriera Wimbledon l'ha già vinto 7 volte.