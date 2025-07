Dalla depressione alla finale a Wimbledon: la rinascita della Anisimova spaventa la Swiatek

Ventiquattro anni da compiere il prossimo 31 agosto e già tanto da raccontare, due vite sportive fatte di speranze, il buio della depressione e ora la rinascita. Amanda Anisimova si sta finalmente prendendo tutte le soddisfazioni che l’etichetta di “nuova Maria Sharapova” (sia per il talento che per le chiare origini russe), affibbiatele a inizio carriera, prometteva. La partita vinta contro Aryna Sabalenka l’ha proiettata lì dove non era mai arrivata, ov