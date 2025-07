Sinner e Djokovic, come stanno: Jannik si è allenato con la protezione al gomito mentre Nole...

LONDRA (Inghilterra) - Ancora poco tempo, poi sul Central Court dell’ All England Club andrà in scena la decima sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che vale l’accesso in finale di Wimbledon . I due tennisti non appaiono al meglio della loro condizione; l’italiano ha un problema al gomito, e nell’ultima sfida vinta contro Shelton ha indossato un manicotto per proteggere l’articolazione. Il serbo ieri ha saltato l’allenamento dopo essersi leggermente infortunato nella partita contro Flavio Cobolli.

Sinner-Djokovic, le condizioni dei tennisti

Le condizioni di Jannik Sinner appaiono buone. In mattinata fa il tennista italiano ha concluso il proprio allenamento. La seduta è andata bene, il numero uno del mondo non ha riscontrato particolari problemi al gomito, pur indossando anche nel riscaldamento odierno il manicotto sul braccio destro. Novak Djokovic ieri non si è allenato: poche indiscrezioni e molti dubbi sulle sue condizioni fisiche. Il serbo ha concluso poco prima di pranzo il suo warm-up, e dopo aver lavorato in palestra, si è allenato in campo con uno sparring per preparare sull'erba la sfida del pomeriggio. C’è tanta curiosità per capire la tenuta fisica del tennista di Belgrado dopo lo scivolone e la caduta rimediata nel game finale della sfida contro Flavio Cobolli.