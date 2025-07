Dimitrov prova a sorridere, il post su Instagram commuove tutti: “L’universo ha un piano diverso…”

Un infortunio al pettorale destro quando aveva appena pareggiato i conti sul 2-2 del terzo set dopo aver conquistato i primi due nella sfida di ottavi di finale a Wimbledon contro Jannik Sinner ha messo fine ai sogni di Grigor Dimitrov , che fino a quel momento contro il numero uno al mondo stava riuscendo ad esprimere un tennis di altissimo livello. Bellissimo il gesto dell'azzurro, che nel post partita si è quasi scusato per aver vinto in quella maniera e lasciato al bulgaro tutti gli applausi del Centre Court. A qualche giorno dall'accaduto, Dimitrov è tornato a farsi sentire attraverso un post pubblicato sui social.

Dimitrov: "Uno dei momenti più dolorosi della mia carriera"

Direttamente dal letto dell'ospedale, Dimitrov ha condiviso le prime parole dopo il ritiro ai Championships: "A volte il cuore vuole andare avanti... ma l'universo ha un piano diverso per noi. Dovermi ritirare da questa partita a Wimbledon è stato uno dei momenti più dolorosi della mia carriera. Grazie per la travolgente ondata di affetto: dalla famiglia, dagli amici, dai fan, dai colleghi, a tutta la comunità del tennis... i tuoi messaggi mi hanno davvero sollevato in questi momenti difficili. Grazie a tutti. Davvero. Il recupero inizia ora. Ci vediamo presto". Tante le reazioni dei colleghi tra cui il like di Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka e i commenti di Jakub Mensik e Lucas Pouille.