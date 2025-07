Che sorpresa per Sinner a Wimbledon contro Djokovic: finalmente c'è il fratello sugli spalti

Un ospite speciale a Wimbledon per assistere alla semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, dopo che Carlos Alcaraz ha già conquistato il suo posto nella finale dei Championships battendo in apertura di programma Taylor Fritz in quattro set. Presente sugli spalti del Centre Court per sostenere il numero uno al mondo c'è infatti anche tutta la famiglia, compresi il padre, lo zio e il fratello Mark, che da bordocampo seguirà la partita.