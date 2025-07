Il commento ironico di Bertolucci su Djokovic dopo un super punto con Sinner: "Ma la gamba..."

Due set dominati per Jannik Sinner nella sfida valida per la semifinale di Wimbledon che lo vede opposto a Novak Djokovic. Il numero uno al mondo ha conquistato con il punteggio di 6-3 sia il primo che il secondo parziale mettendo in mostra fino a questo momento la sua superiorità soprattutto negli scambi da fondo campo. Sembrato impotente di fronte alle trame tattiche del suo avversario, forse anche per un problema fisico, Djokovic ha chiesto l'aiuto del fisioterapista per un fastidio alla gamba sinistra al termine del secondo set.