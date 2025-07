Furlan e la frase in tv su Djokovic dopo la sconfitta contro Sinner: "Ormai temo che..."

Battendo in semifinale Novak Djokovic con il netto punteggio di 6-3 6-3 6-4, Jannik Sinner ha conquistato l'accesso all'ultimo atto di Wimbledon per la prima volta in carriera. Il numero uno al mondo si è reso protagonista di una prestazione di altissimo livello e ha dovuto rincorrere solamente nel terzo set, dove dopo essersi trovato in svantaggio 3-0 ha messo in fila cinque game consecutivi prima di riuscire a chiudere il match. Un successo che ha regalato all'azzurro la possibilità di giocarsi domenica, ancora contro Carlos Alcaraz , il suo quarto titolo Major.

Furlan: "Per Djokovic una sconfitta pesante"

Nell'immediato post gara, Renzo Furlan, ex coach di Jasmine Paolini e oggi opionionista per Sky Sport, ha commentato così la partita: "Jannik l’ha impostata nella maniera corretta e l’ha messo subito alle corde. Ritmo spaventoso fin dall’inizio sia al servizio e sia in risposta. Per me non si aspettava di subire così tanto il gioco di Sinner. A un certo punto sembrava abbattuto, sconfortato. Un atteggiamento che difficilmente gli avevo visto in passato, questo dà l’idea della bellissima partita che ha fatto Jannik. A Djokovic questa sconfitta peserà tanto, soprattutto perché è avvenuta sull’erba. Nole si sta convincendo che è uno straordinario numero 3 del mondo. Quei due lì davanti ormai sono troppo davanti. Io credo che la mentalità di Alcaraz e Sinner sia straordinaria: l'atteggiamento è sempre meglio di migliorare qualcosa. Carlos prende Jannik come punto di riferimento, questa è la mentalità straordinaria che ha lo spagnolo".