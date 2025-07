Alcaraz senza parole in conferenza stampa su Sinner dopo la vittoria a Wimbledon: "Ragazzi, sono sorpreso. È un qualosa di incredibile..."

Quello che andrà in scena domenica nella finale di Wimbledon sarà il tredicesimo confronto diretto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha aperto il programma delle semifinali battendo Taylor Fritz in quattro set, mentre con una prestazione decisamente più schiacciante, il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul sette volte vincitore dei Championships, Novak Djokovic, lasciando per strada appena dieci game. Una prova di forza che ha sorpreso anche lo stesso Alcaraz, campione in carica a Wimbledon che andrà a caccia contro Jannik del suo terzo titolo consecutivo sull'erba dell'All England Club.