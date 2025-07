Sconforto Djokovic, la frase urlata al box durante la partita con Sinner: "Stai zitto!"

LONDRA (REGNO UNITO) - Un vero e proprio dominio quello mostrato da Jannik Sinner sul centrale di Wimbledon nella semifinale contro Novak Djokovic, travolto in tre set dal numero uno del mondo . Un dominio momentaneamente interrotto solo in avvio di terzo set dal serbo, sette volte vincitore sull'erba dello Slam londinese , che ha poi subìto il rientro dell'azzurro e si è duramente sfogato con il suo box .

Wimbledon, Djokovic si sfoga con il box durante il match con Sinner

"Devi solo guardare e stare zitto. Guardare e stare zitto, non dire una parola. Solo guardare", le parole pronunciate durante un cambio di campo da Djokovic nei confronti di un componente del suo entourage, che provava a caricarlo e a dargli consigli per resistere alla rimonta di un Sinner capace di risalire dallo 0-3, per chiudere poi il terzo set sul 6-4 (dopo che si era già aggiudicato i primi due parziali, entrambi con il punteggio di 6-3) e staccare così il pass per la finale contro Carlos Alcaraz (la prima della carriera a Wimbledon per Jannik).