La frase di Cahill accende la finale tra Sinner e Alcaraz: "Con Jannik abbiamo lavorato su un colpo..."

Sarà la finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a chiudere quest'edizione di Wimbledon , particolarmente felice per i colori italiani considerando anche gli exploit di Sonego e Cobolli. La ciliegina sulla torta sarebbe il trionfo di Sinner , ma a prescindere da come andrà a finire il match si preannuncia imperdibile. Il motivo principale? A sfidarsi saranno i due migliori giocatori al mondo, nonché coloro che un mese fa davano vita in quel di Parigi a una delle finali più belle della storia di questo sport. Lo ha ricordato anche Darren Cahill , supercoach dell'azzurro, ai microfoni di ESPN: "Sinner e Alcaraz sono due giocatori incredibili. Le loro partite sono sempre diverse dalle altre e ogni volta che si sfidano nascono degli incontri epici . Riescono a spingersi al limite a vicenda". Proprio in vista della finale di Wimbledon , l'australiano ha poi rivelato su cosa ha lavorato insieme a Jannik.

Cahill e le ultime indicazioni prima della finale

La recente sfida di Parigi si è decisa sui dettagli, perciò c'è la possibilità che questi facciano la differenza anche sui prati londinesi. Dunque Sinner e il suo team hanno preparato il match contro Alcaraz nei minimi particolari, senza trascurare nulla. Lo ha spiegato Cahill, raccontando cos'ha fatto il numero uno al mondo prima di scendere in campo: "Si è allenato per un'ora e mezza, semplicemente per sentire la palla. Lo ha fatto insieme a un buon giocatore come Nico Godsick. Hanno palleggiato per un'ora e un quarto, mentre negli ultimi quindici minuti della sessione siamo stati io e Simone Vagnozzi a passargli le palle per simulare scenari diversi che potrebbe dover affrontare. Infine abbiamo lavorato sul drop shot e sull'uso di alcune variazioni. Ciò che gli chiediamo è di ripetere un colpo finché questo non diventa naturale, così da eccellere nelle basi del tennis".