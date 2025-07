Sinner e Alcaraz e i tifosi speciali: dalla famiglia ai reali, ecco chi rappresenta l'Italia per Jannik

LONDRA (Regno Unito) - Dall'alto della sua tradizione e dello storico prestigio, la finale del torneo di Wimbledon , considerato una sorta di campionato del mondo del tennis, ha attirato sugli spalti svariati vip e personalità di spicco. Sulle gradinate del campo centrale, per assistere alla sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , ci sono ovviamente William e Kate , principi di Galles ed eredi al trono del Regno Unito. Sarà proprio Kate, alle prese da mesi con le cure contro un tumore, a premiare il tennista che vincerà lo Slam sull'erba di Londra. Con loro ci sono due dei tre figli: il primogenito George, la sorellina Charlotte, ma non il terzogenito Louis.

Gli altri vip alla finale di Wimbledon

Nel royal box del campo centrale ci sono posti riservati ai rappresentanti dei paesi dei due finalisti. Per la Spagna, a tifare Alcaraz, c’è Re Felipe VI, con il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska, dall’ambasciatore spagnolo a Londra José Pascual Marco Martinez e Camilo Villarino, segretario privato di Re Felipe. Per l’Italia c’è l’ambasciatore a Londra Inigo Lambertini con la moglie Maria Grazia. Presenti anche i genitori di Sinner, mamma Siglinde e papà Hanspeter, che però non sono vicini. Tanti gli ex tennisti sugli spalti: Andre Agassi, Lleyton Hewitt, Jan Kodes, Chris Evert, Stan Smith, Debbie Jevans e Richard Krajicek. Numerosi anche gli attori come Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Lily Collins, Keira Knightley, Isla Fisher, John Lithgow, Paul Mescal e Andrew Scott. Tra gli assi degli altri sport c’è l'ex campione del ciclismo su pista britannico Chris Hoy, vincitore di 6 ori olimpici e 11 mondiali. Avvistata anche Annette Hjort Olsen, ex modella e moglie di Stefan Edberg, indimenticabile campione svedese del tennis.