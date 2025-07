Colpo meraviglioso di Alcaraz, Sinner non ci crede e reagisce così...

Carlos Alcaraz ha strappato il primo vero applauso al Centrale di Wimbledon in occasione della finale maschile. Il tennista spagnolo è stato infatti protagonista di una giocata pazzesca nel corso dell'ottavo gioco del primo set. Cos'è accaduto di preciso? Alcaraz ha fintato una palla corta dal lato del dritto, invece all'ultimo ha giocato un colpo in slice , costringendo Sinner ad indietreggiare per tentare di difendersi. Nonostante Carlos fosse riuscito a sorprendere Sinner , si è comunque trovato a dover giocare un altro colpo perché Jannik ha messo in campo il dritto. Risultato? Alcaraz ha giocato una stop-volley praticamente per terra , facendo atterrare la palla appena dall'altra parte del campo. Un colpo d'altri tempi che ha suscitato un boato ed è stato apprezzato anche da parte dei tifosi di Jannik.

La reazione di Sinner

In tutto ciò, il guizzo di Alcaraz non ha lasciato indifferente Sinner, che non si è scomposto più di tanto ma ha comunque lasciato intravedere una reazione, cosa che spesso non accade. Dopo il ricamo a rete dello spagnolo, Jannik ha guardato in direzione del suo team e ha fatto una piccola smorfia, come a voler dire "Niente male". L'azzurro non ha neppure grandi rimpianti perché ha fatto il suo. Uno dei principali problemi dell'affrontare un avversario come Alcaraz, però, è proprio l'imprevedibilità dello spagnolo, capace di portare a casa dei punti con delle giocate che gli altri giocatori neppure si azzardano a pensare. Purtroppo per Sinner, quel colpo ha avuto anche una discreta importanza perché Alcaraz ha incassato il game, recuperando il break di svantaggio e ricucendo il gap, e poco dopo anche il set.