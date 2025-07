La cifra pazzesca vinta da Sinner dopo il trionfo a Wimbledon: svelato il ricchissimo montepremi

Sinner, ecco quanto ha vinto a Wimbledon

Oltre ai 2000 punti messi in palio per la classifica mondiale, Sinner battendo nell'ultimo atto del torneo Alcaraz intascherà il doppio del suo avversario. Lo spagnolo, avendo perso la partita per il titolo, si aggiudicherà 1.782.400 euro mentre a Sinner ne spetteranno quasi il doppio, ovvero oltre tre milioni e mezzo di euro. Una cifra altissima, che mai prima si era vista per un campione del torneo che va in scena sull'erba dell'All England Club di Londra.