Quando torna in campo Sinner: i prossimi appuntamenti dopo Wimbledon

Quando torna Sinner in campo

Dopo aver conquistato ai Championships il primo Major su una superficie diversa dal cemento, Sinner farà il suo ritorno in campo in America. Il numero uno al mondo si prenderà qualche settimana di riposo prima di volare oltreoceano per preparare l'ultima parte della stagione, che prenderà il via con il Masters 1000 di Toronto, in Canada, nell'evento in programma dal 27 luglio al 7 agosto. L'azzurro parteciperà poi al Masters 1000 di Cincinnati prima dell'appuntamento degli US Open, ultimo Slam della stagione che si disputerà dal 24 agosto al 7 settembre dove sarà chiamato a difendere il titolo.