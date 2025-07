Classifica Atp, corsa al numero uno: cosa cambia dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon

Già con la sconfitta rimediata in finale al Roland Garros, Jannik Sinner era riuscito ad allungare su Carlos Alcaraz nel ranking mondiale dopo che l'azzurro aveva migliorato la semifinale dello scorso anno, mentre lo spagnolo aveva difeso i 2000 punti messi in palio riconfermandosi campione. Un risultato che aveva dato la certezza a Sinner di rimanere in vetta alla classifica mondiale almeno fino a Wimbledon, dove conquistato il trionfo proprio in finale con Carlos ha aumentato ulteriormente il suo vantaggio sul diretto inseguitore. Grazie al titolo vinto ai Championships, Sinner sale infatti a quota 12.030 punti in classifica, mentre Alcaraz si ferma a quota 9.300: una differenza, dunque, di ben 2.730 lunghezze.